Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о большом количестве травмированных игроков в команде.

«Ромеро и Пальинья выбыли. Микки ван де Вен тоже не сыграет. У Биссума проблемы, а у Галлахера температура, но мы надеемся, что с ним всё будет в порядке.

Всё время что-то случается. Подобное редкость, и я никогда не видел такого за свою карьеру. Однако мы будем бороться, а не плакать», — приводит слова Тудора журналист Фабрицио Романо на своей странице в соц. сети.

В следующем матче 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля» в 19:30 мск.

«Шпоры» располагается на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии с 29-ю очками в активе.