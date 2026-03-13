Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

«Ничего хорошего о нашей игре сказать не могу. Да, забили первыми, не реализовали два пенальти, однако и "Оренбург" мог забивать больше. Мы должны были играть лучше.

Не знаю, с чем связано то, что случилось. Может, с полем, может, с погодой. Но какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?» — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе.

В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартака» завтра, 14-го марта в 16:00 мск.