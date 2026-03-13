В первом матче 1/8 финала Лиги конференций чешская «Сигма» в родных стенах сыграла вничью с немецким «Майнцем».
Соперники за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами в этой игре — 0:0.
Результат матча
Сигма ОлОломоуц0:0МайнцМайнц
Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Михал Беран, Петер Барат, Матей Хадас (Jachym Sip 62'), Danijel Sturm, Ян Климент (Mohamed Yasser Nour 75'), Jiri Spacil, Jiri Slama, Ahmad Ghali Abubakar (Филип Славичек 62'), Antonin Rusek (Матей Микуленка 75')
Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене (Sota Kawasaki 90'), Данни да Коста, Стефан Пош, Вильям Вик (Ли Джэ Сон 65'), Кайсю Сано, Пауль Небель (Сильван Видмер 90'), Доминик Кор, Филлип Тиц (Арминдо Зиб 83'), Silas, Kacper Potulski
Жёлтые карточки: Ян Климент 52' — Стефан Пош 83'
Ответный поединок команд в Германии состоится на следующей неделе, 19 марта.