В первом матче 1/8 финала Лиги конференций чешская «Сигма» в родных стенах сыграла вничью с немецким «Майнцем».

Соперники за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами в этой игре — 0:0.

Результат матча

Сигма Ол Оломоуц 0:0 Майнц Майнц

Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Михал Беран, Петер Барат, Матей Хадас ( Jachym Sip 62' ), Danijel Sturm, Ян Климент ( Mohamed Yasser Nour 75' ), Jiri Spacil, Jiri Slama, Ahmad Ghali Abubakar ( Филип Славичек 62' ), Antonin Rusek ( Матей Микуленка 75' )

Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене ( Sota Kawasaki 90' ), Данни да Коста, Стефан Пош, Вильям Вик ( Ли Джэ Сон 65' ), Кайсю Сано, Пауль Небель ( Сильван Видмер 90' ), Доминик Кор, Филлип Тиц ( Арминдо Зиб 83' ), Silas, Kacper Potulski

Жёлтые карточки: Ян Климент 52' — Стефан Пош 83'