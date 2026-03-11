«Майнц» зацепится за положительный результат в Чехии?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

Чешская «Сигма» сыграет против немецкого «Майнца» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 марта, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сигма — Майнц с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Сигма»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференции чешская «Сигма» с трудом переиграла швейцарскую «Лозанну» (1:1 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

В плей-офф еврокубка команда из Оломоуц вышла с 24-го места, набрав 7 очков. В 6 матчах «Сигма» одержала 2 победы, 1 встречу завершила вничью и потерпела 3 поражения.

В основном этапе еврокубка «Сигма» переиграла «Целе» (2:1), «Ноа» (2:1) и сыграла вничью с командой «Ракув» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: Переиграв «Лозанну», чехи переключились на внутренний чемпионат. В 25-м туре «Сигма» на выезде переиграла «Яблонец» (2:1).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Джон Дембе, Майкл Лейбл, Януша Муритала, Давид Ткач и Филип Урича. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Абдулайе Силла.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Футболисты «Сигмы» не проигрывают уже пять матчей подряд, а победная серия команды насчитывает четыре встречи. Так участник Лиги конференции нанес поражение не только клубам «Яблонец» и «Лозанна», но и «Богемиансу» (1:0), «Теплице» (3:1).

«Майнц»

Путь в плей-офф: «Майнц» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, расположившись на 7-м месте с 13 набранными очками.

В основном этапе клуб Бундеслиги выиграл у кипрской «Омонии» (1:0), боснийского «Зриньски» (1:0), турецкого «Самсунспора» (2:0) и итальянской «Фиорентины» (2:1), а также сыграл вничью с польским «Лехом» (1:1).

Последние матчи: После последнего матча в Лиге конференций «карнавальники» провели 11 матчей в чемпионате Германии. В 25-м туре «Майнц» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2).

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу в матче 1/8 финала Лиги конференций не помогут защитник Антони Каси, полузащитник Надием Амири и нападающий Бенедикт Холлербах.

Состояние команды: «Майнц» играет вничью со своими соперниками в третьем матче подряд. Помимо поединка со «швабами», участник Лиги конференций обменялся голами с «Байером» (1:1) и «Гамбургом» (1:1).

Статистика для ставок

«Сигма» в стыковом раунде Лиги конференций переиграла «Лозанну» (3:2)

«Майнц» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с 7-го места

«Майнц» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.75, а победа «Сигмы» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Майнц» в среднем за матч забивает по голу и столько же пропускает. «Сигма» тоже выглядит неплохо в атаке. Остановим свой выбор на том, что обе команды смогут отличиться.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сигма» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, вряд ли команды забьют больше двух мячей.

1.93 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Сигма» — «Майнц» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.