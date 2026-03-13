Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал уход из клуба Дмитрия Баринова. Футболист зимой перешел в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Конечно, все понимают, что Дима Баринов долгое время играл здесь, в "Локомотиве". И это потеря для команды как игрока, так и личности. Но это футбол, нам нужно двигаться дальше.

Думаю, что для Артёма Карпукаса это тоже момент, когда он должен показать себя. Он большой молодец и действительно справляется», — сказал Митрюшкин «Чемпионату».

Сейчас московский клуб идет третьим в таблице РПЛ. В 21-м туре железнодорожники сыграют в Казани с «Рубином».