Капитан «Челси» Рис Джеймс подписал новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт «синих»

Рис Джеймс globallookpress.com

«Впервые приступив к тренировкам с "синими" в возрасте шести лет, Рис прошёл все ступени нашей академии и стал одной из ключевых фигур в составе первой команды. Он провёл за "Челси" более 200 матчей, завоевал пять крупных трофеев, включая победу в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году и два титула победителя клубного чемпионата мира ФИФА, а также выводил "синих" на поле с капитанской повязкой более 50 раз», — написано в сообщении на сайте клуба.

Новый контракт Джеймса будет действовать до 2032 года. В этом сезоне в АПЛ 26‑летний защитник провёл 26 матчей и забил два мяча.