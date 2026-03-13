Хавбек «Спартака» Жедсон отметил, что он не собирается уходить из российской команды и ничего не слышал о возможном интересе со стороны турецкого «Бешикташа».

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

«Вернуться в "Бешикташ"? То, что вы говорите — для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне.

Я футболист "Спартака" и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать», — сказал Жедсон «Матч ТВ».

Жедсон стал игроком «Спартака» летом 2025 года. За московский клуб футболист провел 22 встречи, забил пять голов и сделал три ассиста.

14 марта «Спартак» встретится с «Зенитом» в рамках 21-го тура РПЛ.