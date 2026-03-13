Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил игру своей команды в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0).

«Игра была до забитого мяча, но ни мы, ни соперник не останавливались. Поэтому получилась тяжелая игра в плане эмоций.

С чем была связана замена Агаларова? Чтобы освежить атакующие действия. Агаларов качественно провел игру, имел моменты. Он в каждой игре имеет моменты, осталось теперь только их реализовывать, но мы над этим поработаем», — сказал Евсеев «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. В следующем поединке команда встретится с «Зенитом» 18-го марта в Кубке России.