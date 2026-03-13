Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол хозяева забили на 29-й минуте, отличился Мохаммад Хоссейннежад.
Динамо Мх: Volk, Azzi, Shumakhov, Tabidze, Dapo, Mrezigue, Moubarik, Glushkov, Hosseinnejad, Sundukov, Agalarov
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Moufi, Palacios, Tsenov, Vedernikov, Avanesyan, Thompson, Puebla, Gurluk, Savelyev
После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Оренбург» — на 14-й строчке с 18-ю баллами.