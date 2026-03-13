Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол хозяева забили на 29-й минуте, отличился Мохаммад Хоссейннежад.

Динамо Мх:  Volk,  Azzi,  Shumakhov,  Tabidze,  Dapo,  Mrezigue,  Moubarik,  Glushkov,  Hosseinnejad,  Sundukov,  Agalarov
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Moufi,  Palacios,  Tsenov,  Vedernikov,  Avanesyan,  Thompson,  Puebla,  Gurluk,  Savelyev

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе.  «Оренбург» — на 14-й строчке с 18-ю баллами.