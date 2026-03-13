Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери должен возглавить «красных дьяволов».

Унаи Эмери globallookpress.com

«Унаи Эмери должен отправиться на "Олд Траффорд" в эти выходные в качестве главного претендента на пост следующего тренера "Манчестер Юнайтед".

К сожалению, для Эмери и к счастью для "Астон Виллы", испанца изображают как человека, преуспевающего в клубах, стремящихся бросить вызов элите, и как человека, не оправдывающего ожиданий, в тех командах, которые уже считают себя её частью», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что Унаи Эмери возглавляет «Астон Виллу» с 2022-го года. После 29-и туров «львы» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе.