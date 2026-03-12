Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями перед матчем 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Я склоняюсь больше к тому, что фаворит "Зенит". Обычно в таких играх футболисты собираются и выходят на нужный уровень. "Зенит" фаворит в процентном соотношении 60 на 40. Но от "Спартака" всегда всего можно ожидать. Они могут прыгнуть выше головы в такой игре. Не думаю, что по качеству "Спартак" сильно слабее "Зенита", единственное — мне не нравится игра "красно‑белых" в обороне. По атакующим действием это опасная команда для любого соперника.

Может ли фактор нахождения в команде бывшего спартаковца Соболева как‑то сыграть за "Зенит"? Думаю, ему не дадут ничего сделать в этой игре», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 14-го марта в 16:00 мск.

После 20-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе, а «красно-белые» — на 6-й строчке с 35-ю баллами.