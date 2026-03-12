«Астон Вилла» одержала гостевую победу над «Лиллем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
На 61-й минуте гости забили победный гол, отличился Олли Уоткинс с передачи Эмилиано Буэндия.
Результат матча
ЛилльЛилль0:1Астон ВиллаБирмингем
0:1 Олли Уоткинс 61'
Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос (Тома Мёнье 66'), Шансель Мбемба, Айсса Манди, Ромен Перро, Бенжамен Андре (Айюб Буадди 46'), Набиль Бенталеб, Хакон-Арнар Харальдссон (Сориба Диауне 83'), Гаэтан Перрен (Матиас Фернандес 52'), Оливье Жиру, Ngal'ayel Mukau (Фелиш Коррея 66')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Ламаре Богард, Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 83'), Дуглас Луис (Тэмми Абрахам 77'), Амаду Онана, Олли Уоткинс (Джон МакГинн 77'), Морган Роджерс (Харви Эллиотт 90'), Джейдон Санчо (Леон Бэйли 83')
Жёлтые карточки: Дамиан Эмилиано Мартинес 88' (Астон Вилла), Лука Динь 90+2' (Астон Вилла)
Ответный поединок между «Астон Виллой» и «Лиллем» в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится 19-го марта.