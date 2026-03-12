Лондонский «Тоттенхэм» намерен летом избавиться от вратаря Антонина Кински, сообщает издание The Telegraph.

Антонин Кински globallookpress.com

22‑летний чех допустил три быстрых гола в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». К 17‑й минуте «Тоттенхэм» уже уступал со счётом 0:3, а Кински был заменён на Викарио.

По данным источника, «Тоттенхэм» намерен летом отдать чеха в аренду в один из европейских клубов. За «шпор» он выступает с января 2025 года, перейдя из «Славии».

Сейчас Кински оценивается в 13 млн евро. В этом сезоне он провёл только одну игру против «Атлетико».