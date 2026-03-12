Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении форварда «Акрона» Артема Дзюбы в столичный клуб.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Он уже был в "Спартаке". Он хочет сидеть на скамейке или как? Он, может быть, и выходил бы на поле, но только с замены. Думаю, это навряд ли возможно», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

37-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Акрон» 18 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Нападающий является воспитанником «Спартака», цвета которого защищал в период с 2006 по 2015 год.