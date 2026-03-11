Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Каспер Юльманн globallookpress.com

«"Арсенал" считается явным фаворитом и, возможно, лучшей командой Европы на данный момент, однако мы не раз показывали отличные результаты в играх с сильными соперниками. Это футбол, и все возможно. Мы входим в число 16 лучших команд, и мы должны радоваться этому статусу и этим важным матчам. Мы будем наслаждаться ими вместе с нашими болельщиками», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Леверкузене 11 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.