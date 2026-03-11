«Ливерпуль» уступил «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Стамбуле и завершилась с результатом 1:0 в пользу турецкого клуба.

Мохамед Салах globallookpress.com

Форвард сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел в стартовом составе в этом матче и был заменен на поле на 60-й минуте. Этот матч стал для Салаха 81-м в Лиге чемпионов за «Ливерпуль».

Таким образом, он побил рекорд Джейми Каррагера, который ранее играл 80 матчей за клуб в этом турнире. В тройку лидеров по количеству матчей за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов также входит Стивен Джеррард, сыгравший 73 игры.