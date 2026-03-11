Мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Событие состоится 11 марта в 23:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Сезон для «Реала» идет мягко говоря не очень гладко. «Сливочные» сменили тренера, насобирали поражений. Сейчас у команды Альваро Арбелоа серьезные кадровые потери. Не смогут сыграть Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, которые являются главным атакующим звеном королевского клуба.

«Ман Сити» тем временем не проигрывает с конца января. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 4 из 5 последних матчей, в том числе у «Ньюкасла», после которой пробилась в четвертьфинал Кубка Англии.

Не первый сезон жребий сводит «Реал» и «Ман Сити» вместе. В сезоне нынешнем «горожане» уже успели нанести «Реалу» одно поражение на Этапе лиги, выиграв 2:1. До этого «Реал» был непобедим 4 матча подряд.

