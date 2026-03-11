ПСЖ и «Челси» сойдутся в Париже в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 11 марта в 23:00 на «Парк-де-Пренс».

ПСЖ не удалось напрямую попасть в 1/8 финала. «Парижане» потеряли очки в последних трех турах Этапа лиги, из-за чего им пришлось играть против «Монако» в 1/16 финала. По итогу двух встреч команда Луиса Энрике выиграла со счетом 5:4.

«Челси» оказался в топ-8. Под руководством Лиама Росеньора «аристократы» победили «Пафос» (1:0) и «Наполи» (3:2). Это дало команде возможность финишировать на 6-й позиции. В последних 5 матчах «синие» проиграли лишь «Арсеналу» в АПЛ (1:2). В своем последнем поединке они пробились в четвертьфинал Кубка Англии.

Росеньор знает, как побеждать Энрике. В Лиге 1 англичанин однажды имел успех, когда его «Страсбур» выиграл 2:1. В трех матчах у обоих тренеров по одной победе, также была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Помимо этого редакция предлагает более смелый прогноз за 7.61.

Коэффициенты букмекеров: 2.05 на победу ПСЖ, 3.72 на ничью, 3.57 на победу «Челси».

Прогноз ИИ: матч выиграет «Челси» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

