Бывший нападающий «Динамо» Александр Кержаков прокомментировал выступление команды после зимней паузы.

Дмитрий Скопинцев globallookpress.com

«По результатам "Динамо" впечатляет, но с точки зрения игры вряд ли можно назвать хорошими действия в обороне со "Спартаком". Что касается матча с ЦСКА, нельзя не отметить, что на игру повлияло удаление у армейцев. "Динамо" хорошо в атаке. Как принято говорить, команда бежит. У них будет хорошая проверка в следующих трех играх. Впереди матчи с "Ростовом" и "Зенитом" в чемпионате, а также ответный матч на кубок. Если с эмоциональной точки зрения сыграют удачно, этого запала им хватит и на концовку», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.