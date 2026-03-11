Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал выступление команды после зимней паузы.

Ролан Гусев globallookpress.com

«"Динамо" неплохо играет, хорошая реализация моментов. Тут и хорошая работа Гусева, и игра футболистов на кураже. Стали выходить те, кто мало получал игровой практики при предыдущем тренере. Тот же Нгамале выходит в основе и забивает. Скопинцев хорошо выглядит. Хорошая работа тренерского штаба на предсезонных сборах даёт свои плоды», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.