Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказал свое мнение о системе видеопомощи арбитров.

Эден Азар globallookpress.com

«Я бы избавился от ВАР. Мне он не нравится, он меня раздражает. Он отбирает у футбола так много эмоций... только для того, чтобы в итоге мы сталкивались с теми же проблемами, что и раньше.

В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть, даже если нам, болельщикам, трудно смириться с ней, когда она направлена против нас. ВАР отнимает много эмоций.

Я смотрел игру Торгана: парень из "Левена" забил отличный гол, но пять минут ждал, он не знал, засчитают ли его, а только потом отпраздновал. Это очень плохо. Так что, да, я бы избавился от ВАР», — приводит слова Азара RTBF.

Напомним, что в последнее время судьи умудряются допускать ошибки даже с использованием ВАР.