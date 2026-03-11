Капитан «Байера» Роберт Андрих прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

Роберт Андрих globallookpress.com

«У меня смешанные чувства по поводу этого матча. С одной стороны, мы сыграли хорошо. С другой стороны, мы должны были победить сегодня. Теперь на них будет меньше давления во втором матче.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Но мы по-прежнему верим, что можем преподнести сюрприз.

Пенальти? Этого (контакта) действительно недостаточно. Конечно, он (Тилльман) не должен был так падать. Мне показалось, что контакт был, после чего он (Мадуэке) еще немного помедлил.

Если посмотреть во второй раз, контакт кажется еще меньше. Как можно не сказать: "Пожалуйста, отмените пенальти"? Потому что этого просто недостаточно», — сказал Андрих Bild.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).