Экс-защитник «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлением от игры команды после зимней паузы.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Результатами "Динамо" я не то чтобы удивлен. Понятно, многие считали, что ставка на Гусева — это 50 на 50, но все‑таки Ролан работает в клубе уже давно, знает коллектив изнутри. Он видел проблемы, которые были, и ему было проще выстроить взаимоотношения с футболистами, исправить те моменты, которые не давали команде прогрессировать.

Надо отметить, что, проведя полноценные сборы, команда выглядит хорошо физически. И еще момент — это микроклимат внутри. Те ребята, которые выходят на замену, они не то что ослабляют команду, а наоборот, усиливают игру. Это говорит о том, что ребята живут не своими моментами, а общекомандными. Интересно посмотреть, если будут какие‑то неудачи, как команда будет реагировать на них, потому что тяжелые игры еще впереди», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.