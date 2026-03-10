Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил ничью московской команды в матче с «Ахматом» (2:2).
«В этом туре все лидеры допустили осечки. "Локомотив" мог выиграть. Времени не хватило, игроки сами себе проблемы создали. Станислав Саламович знает толк в футболе и знает, что делать. Результат закономерный. Железнодорожники заслуженно отыгрались, потому что во втором тайме "Локомотив" полностью доминировал. Давление на футболистов присутствует, но на это нельзя обращать внимание. Тут должны себя проявлять лидеры команды. Выиграй — были бы первыми», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.