Рашид Рахимов, недавно покинувший пост главного тренера «Рубина», рассказал порталу livesport.ru, что сейчас находится в Италии, где побывал на миланском дерби, закончившемся победой «россонери» со счетом 1:0.

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов globallookpress.com

«Традиционно паузы в работе заполняю ознакомительными поездками к разным европейским клубам.  Сейчас в Италию пригласил мой давнишний товарищ, спортивный директор "Милана" Игле Таре.  Кстати, по его же приглашению пару лет назад был на матче "Лацио" — "Рома", так что интересно было сравнить атмосферу двух главных итальянских дерби.

Они совсем разные, начиная с околостадионного антуража и заканчивая тем, что в чаше, самим наполнением.  В Риме болельщики разделены заранее, заходят с разных сторон.  В Милане все идут общим потоком.  Вчера специально прошелся на стадион пешком от гостиницы, так красно-черные и черно-синие меня окружали вперемежку.  И лотки с атрибутикой соседствуют.  Все мирно, но не скажу, что тихо.  Ну, и 85 тысяч зрителей внутри, великолепная атмосфера.  Хотя совсем другая, чем на "Олимпико", где летал талисман "Лацио" орел и было как-то более камерно.

С учетом 10-очкового отрыва "Интер" играл не совсем в привычной манере.  То есть, они вообще не прессинговали до пропущенного гола — располагались в низком блоке и искали контратаки.  Без Лаутаро мало что получалось, "Интер" очень от него зависим.  И "Милан" долго ничего не мог создать по такой игре.  Первый полумомент — это неточный удар Модрича минуте на 30-й.  И почти тут же забили.  А вот во втором тайме был уже очень высокий прессинг от "нерадзурри", придавливали, но "Милан" выстоял благодаря опыту Модрича и Рабьо.  Плюс неплохие замены провел Аллери, грамотно тактически перестроил команду в нужный момент.  Было очень интересно на это посмотреть.  Осталось 7 очков отставания, но такое все равно не отыгрывается.

Разговоры, что Массимо Аллегри едва ли не основной кандидат в "Реал" — пустые.  Он выходит с "Миланом" в Лигу чемпионов и будет там решать задачи, которых клуб давно не решал», — сказал Рахимов.

После 28-и туров в Серии А «Интер» располагается на 1-й позиции в таблице с 67-ю очками в активе.  «Милан» занимает 2-е место с 60-ю баллами.