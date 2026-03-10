Рашид Рахимов, недавно покинувший пост главного тренера «Рубина», рассказал порталу livesport.ru, что сейчас находится в Италии, где побывал на миланском дерби, закончившемся победой «россонери» со счетом 1:0.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Традиционно паузы в работе заполняю ознакомительными поездками к разным европейским клубам. Сейчас в Италию пригласил мой давнишний товарищ, спортивный директор "Милана" Игле Таре. Кстати, по его же приглашению пару лет назад был на матче "Лацио" — "Рома", так что интересно было сравнить атмосферу двух главных итальянских дерби.

Они совсем разные, начиная с околостадионного антуража и заканчивая тем, что в чаше, самим наполнением. В Риме болельщики разделены заранее, заходят с разных сторон. В Милане все идут общим потоком. Вчера специально прошелся на стадион пешком от гостиницы, так красно-черные и черно-синие меня окружали вперемежку. И лотки с атрибутикой соседствуют. Все мирно, но не скажу, что тихо. Ну, и 85 тысяч зрителей внутри, великолепная атмосфера. Хотя совсем другая, чем на "Олимпико", где летал талисман "Лацио" орел и было как-то более камерно.

С учетом 10-очкового отрыва "Интер" играл не совсем в привычной манере. То есть, они вообще не прессинговали до пропущенного гола — располагались в низком блоке и искали контратаки. Без Лаутаро мало что получалось, "Интер" очень от него зависим. И "Милан" долго ничего не мог создать по такой игре. Первый полумомент — это неточный удар Модрича минуте на 30-й. И почти тут же забили. А вот во втором тайме был уже очень высокий прессинг от "нерадзурри", придавливали, но "Милан" выстоял благодаря опыту Модрича и Рабьо. Плюс неплохие замены провел Аллери, грамотно тактически перестроил команду в нужный момент. Было очень интересно на это посмотреть. Осталось 7 очков отставания, но такое все равно не отыгрывается.

Разговоры, что Массимо Аллегри едва ли не основной кандидат в "Реал" — пустые. Он выходит с "Миланом" в Лигу чемпионов и будет там решать задачи, которых клуб давно не решал», — сказал Рахимов.

После 28-и туров в Серии А «Интер» располагается на 1-й позиции в таблице с 67-ю очками в активе. «Милан» занимает 2-е место с 60-ю баллами.