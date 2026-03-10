«Ньюкасл» примет «Барселону» на «Сент-Джеймс Парк» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 10 марта в 23:00 мск.

«Ньюкасл» в прошлом раунде плей-офф разнес «Карабах» с общим счетом 9:4. По сути, «сороки» без особого труда прошли в 1/8 финала. Следом за этим команда Эдди Хау проиграла «Эвертону» 2:3 в АПЛ. Однако неудачу хозяева сполна компенсировали домашней победой над «Ман Юнайтед» (2:1). В своем последнем поединке «Ньюкасл» проиграл 1:3 «Манчестер Сити» и вылетел из Кубка Англии.

«Барселона» хорошо провела Этап лиги и ей не пришлось играть дополнительные матчи в плей-офф. К этому поединку коллектив Ханси Флика подошел из серией из четырех побед. Каталонцы обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1) и «Атлетик» (1:0) в Ла Лиге. При этом несмотря на победу над «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, «блауграна» все же не смогли пройти дальше, так как уступили «матрасникам» 3:4 по сумме двух матчей.

