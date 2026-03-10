Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о потенциально возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в московскую команду.
«Был бы Дзюба сейчас полезен "Спартаку"? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у "Спартака".
Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в "Акроне". Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Дзюба выступает за «Акрон». В текущем сезоне он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 18 матчах