Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о потенциально возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в московскую команду.

Валерий Кечинов globallookpress.com

«Был бы Дзюба сейчас полезен "Спартаку"? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у "Спартака".

Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в "Акроне". Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Дзюба выступает за «Акрон». В текущем сезоне он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 18 матчах