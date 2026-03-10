Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о словах Андрей Аршавина о том, что «Спартак» сейчас не является топ-клубом по российским меркам.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Давайте так: в футбол для чего играют?  Для болельщиков?  У кого самая большая армия болельщиков? "Спартак", "Зенит", наверное, ЦСКА и все остальные.  Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.  Как можно назвать "Спартак" не топ-клубом?

Андрей Аршавин вообще постеснялся бы.  В его время "Спартак" их вообще не чувствовал.  Потом они немножко, когда "Газпром" пришёл, начали сопротивляться.  Выражение некорректно.  Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать.  Всех остальных когда слушаешь — начинает плохо становиться.  Это вообще кошмар», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Напомним, что сейчас «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.