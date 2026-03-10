Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал слухи о том, что нападающий может закончить карьеру летом 2026 года.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Могу опровергнуть эту информацию. Артема вчера спросили про "Спартак", на что он ответил, что летом решит и будет думать о будущем. Ситуация не менялась, решения о завершении карьеры нет. И я лично сам надеюсь, что Артем еще поиграет, но точное решение примем вместе с ним ближе к лету», — сказал Гольдман «СЭ».

Текущее соглашение Дзюбы с «Акроном» истекает в июне 2026 года.

Ранее «Акрон» в 20-м туре РПЛ в гостях уступил «Спартаку» со счетом 3:4.