10 марта в Бергамо состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Баварией». Встреча начнется в 23:00 мск.

«Аталанта» выбилась в 1/16 финала, где сыграла с дортмундской «Боруссией». Бергамаски смогли сделать камбек. После выездного поражения 0:2, хозяева разгромили дортмундцев 4:1 на своем поле.

«Бавария» без труда прошла этап лиги, набрав за 8 туров 21 очко. Благодаря этому мюнхенцам не пришлось играть в 1/16 финала. На данный момент у гостей 3 победы подряд в Лиге чемпионов и 6 побед подряд во всех турнирах. Перед этим «Бавария» выдала победу над «Айнтрахтом» (3:2), а также «Боруссией» Дортмунд (3:2) и «Боруссией» Менхенгладбах (4:1).

