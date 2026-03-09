Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может сменить Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Реала». Об этом сообщает ESPN.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Стало известно, что Арбелоа с большой доли вероятности не сможет сохранить пост главного тренера «Реала». По данным СМИ, специалиста спасет только победа в Лиге чемпионов.

Президент «Реала» Флорентино Перес высоко оценивает Почеттино. Специалист может покинуть пост главного тренера США ради перехода в стан «сливочных».

Напомним, что Арбелоа возглавил «Реал» после ухода Хаби Алонсо из клуба 12-го января этого года. «Сливочные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 63 очками в активе, отставая от «Барселоны» на 4 балла.