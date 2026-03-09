Таким образом, «Милан» смог набрать 60 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 67 баллами идет первым.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Первис Эступиньян с передачи Юссуфа Фофаны на 35-й минуте.

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Милан» в дерби переиграл «Интер» со счетом 1:0.

6.00

Прогнозы•Завтра 23:00 «Аталанта» — «Бавария». Прогноз и ставка Голов будет много!

Футбол•Вчера 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•Вчера 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•Вчера 00:40 «Ювентус» — «Пиза»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•07/03/2026 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•07/03/2026 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•06/03/2026 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Выбор читателей

Футбол•04/03/2026 03:52 «Барса» смяла «Атлетико», но чуда не случилось: магия «Камп Ноу» не спасла от вылета

Футбол•04/03/2026 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•02/03/2026 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Самое интересное

Футбол•26/01/2026 14:45 Новый тренер — новая угроза: почему футболисты получают травмы после смены наставника

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика