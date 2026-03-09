В матче 28-го тура чемпионата Италии «Милан» в дерби переиграл «Интер» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Первис Эступиньян с передачи Юссуфа Фофаны на 35-й минуте.
Результат матча
МиланМилан1:0ИнтерМилан
1:0 Первис Эступинан 35'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Первис Эступинан, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи 73'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Кристофер Нкунку 84'), Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг 73')
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Давиде Фраттези 68'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк (Анди Диуф 80'), Генрих Мхитарян (Дензел Дюмфрис 59'), Пётр Зелиньски, Николо Барелла (Карлос Аугусто 68'), Анж-Йоан Бонни, Франческо Пио Эспозито, Луис Энрике (Petar Sucic 59')
Жёлтые карточки: Адриен Рабьо 80', Лука Модрич 89' — Алессандро Бастони 65', Дензел Дюмфрис 69'
Таким образом, «Милан» смог набрать 60 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 67 баллами идет первым.