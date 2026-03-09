После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Париж» — на 13-й строчке с 27-ю баллами.

«Лион» сумел сравнять счет на 90+6-й минуте, отличился Корентин Толиссо с пенальти.

«Лион» и «Париж» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Футбол•Вчера 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•Вчера 01:04 «Тулуза» — «Марсель»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•07/03/2026 03:50 Головин забил Сафонову, а «Монако» отомстил «ПСЖ»: команда Энрике треснула под давлением

Футбол•07/03/2026 00:49 ПСЖ — «Монако»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•Вчера 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•07/03/2026 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•07/03/2026 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Выбор читателей

Футбол•03/03/2026 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Футбол•05/03/2026 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•02/03/2026 19:01 Тимур Журавель: Наконец увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры

Футбол•05/03/2026 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Самое интересное

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Бои•31/12/2025 10:23 Второй пояс Махачева, возвращение Яна, уход Джонса — главные итоги UFC в 2025 году

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных