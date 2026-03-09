«Лион» и «Париж» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол гости забили на 63-й минуте благодаря точному удару Маршалла Мунеци.
«Лион» сумел сравнять счет на 90+6-й минуте, отличился Корентин Толиссо с пенальти.
Результат матча
ЛионЛион1:1ПарижПариж
0:1 Маршал Манетси 63' 1:1 Корентин Толиссо 90+6' пен.
Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Ханс Хатебур, Николас Тальяфико (Корентин Толиссо 58'), Абнер Винисиус, Таннер Тессманн (Ноа Нарти 66'), Тайлер Мортон, Адам Карабец (Эндрик 65'), Халес Мера (Роман Яремчук 58'), Remi Himbert (Adil Hamdani 82')
Париж: Кевин Трапп, Ноа Санги, Мустафа Мбов, Диего Коппола, Руди Матондо (Венсан Маршетти 87'), Маршал Манетси (Туомас Оллила 90'), Пьерр Лис-Мелу, Адама Камара, Жан-Филипп Крассо (Алимами Гори 73'), Моузес Саймон (Лука Колеошо 73'), Жонатан Иконе (Чиро Иммобиле 73')
Жёлтые карточки: Тайлер Мортон 27' (Лион), Николас Тальяфико 50' (Лион)
После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Париж» — на 13-й строчке с 27-ю баллами.