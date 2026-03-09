В 27-м туре Ла Лиги «Эспаньол» примет «Овьедо». Поединок состоится 9 марта в 23:00 мск.

«Эспаньол» имеет 36 очков и занимает 7-е место. Хозяева затянули с безвыигрышной серией, из-за чего пока не смогут подняться в зону еврокубков. В прошлом туре «попугаи» сыграли вничью 2:2 с «Эльче». Перед этим они проиграли «Атлетико» 2:4.

«Овьедо» на последнем месте в таблице. Клуб имеет всего 17 очков и сейчас выживание команды в Ла Лиги под большим вопросом. В последних матчах турнира гости проиграли «Райо Вальекано» (0:3) и «Ателико» (0:1). В последних пяти турах чемпионата аутсайдер проиграл трижды.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.

Букмекеры: 1.97 на победу «Эспаньола», 3.38 на ничью, 4.29 на победу «Овьедо».

Прогноз ИИ: победа «Эспаньола» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Овьедо» смотрите на LiveCup.Run.

