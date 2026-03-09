Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин оценил игру «Спартака» при испанце Хуане Карседо.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«У Карседо ситуация не очень в "Спартаке". Нужно как можно быстрее исправляться, да и ребята хотят этого. Но получится ли у них? Это вопрос. Обычно с такими командами, как "Акрон", топ-клубы должны хорошо играть и забивать сколько захотят. Но мы видели игру "Спартака", знаем, что она даётся пока тяжело.

Здесь уже такого не скажешь. Интересно посмотреть, как "Спартак" оправится после плохих игр, потому что подвисли не только тренерский штаб, но и некоторые футболисты. Посмотрим, как у "Спартака" получится реабилитироваться», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.