«Санкт-Паули» и «Айнтрахт» поделили очки (0:0) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и совершили 13 фолов. «Айнтрахт» также нанес 2 удара в створ и подал 4 угловых.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 0:0 Айнтрахт Ф Франкфурт Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Манолис Салиакас ( Ларс Рицка 48' ), Аркадиуш Пырка, Эрик Смит, Джеймс Сэндс ( Коннор Меткалф 81' ), Джексон Ирвайн, Джоэл Чима Фудзит, Матиас Перейра Лаж, Данель Синани, Tomoya Ando ( Адам Дзвигала 66' ) Айнтрахт Ф: Ннамди Коллинз, Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя, Хуго Ларссон, Жонатан Буркардт, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд ( Рицу Доан 66' ), Фарес Шаиби ( Love Arrhov 87' ) Жёлтые карточки: Tomoya Ando 62', Коннор Меткалф 89' — Рицу Доан 76'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 28 Владение мячом 73 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 13 Фолы 8

После этого матча «Санкт-Паули» располагается на 15-й строчке в таблице Бундеслиги с 24 баллами в копилке. «Айнтрахт» — на 7-й позиции с 35-ю баллами.