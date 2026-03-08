«Санкт-Паули» и «Айнтрахт» поделили очки (0:0) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
За весь матч хозяева нанесли 2 удара в створ ворот и совершили 13 фолов. «Айнтрахт» также нанес 2 удара в створ и подал 4 угловых.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург0:0Айнтрахт ФФранкфурт
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Манолис Салиакас (Ларс Рицка 48'), Аркадиуш Пырка, Эрик Смит, Джеймс Сэндс (Коннор Меткалф 81'), Джексон Ирвайн, Джоэл Чима Фудзит, Матиас Перейра Лаж, Данель Синани, Tomoya Ando (Адам Дзвигала 66')
Айнтрахт Ф: Ннамди Коллинз, Робин Кох, Орель Аменда, Натаниэль Браун, Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя, Хуго Ларссон, Жонатан Буркардт, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд (Рицу Доан 66'), Фарес Шаиби (Love Arrhov 87')
Жёлтые карточки: Tomoya Ando 62', Коннор Меткалф 89' — Рицу Доан 76'
После этого матча «Санкт-Паули» располагается на 15-й строчке в таблице Бундеслиги с 24 баллами в копилке. «Айнтрахт» — на 7-й позиции с 35-ю баллами.