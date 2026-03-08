Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Рубина» (1:2).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«В первом тайме мало что получилось. Плохо действовали в прессинге, на вторых мячах, в подборах и единоборствах. И, как следствие, не подбирали, не накрывали и не переходили в атаку. Плюс была грубейшая ошибка в обороне. Только к концу тайма создали несколько моментов у ворот "Рубина".

Второй тайм начали неплохо, получалось оказывать давление на соперника, но опять в середине тайма упустили инициативу, заработали очень простой стандарт, нам забили очень простой гол. Бились до конца, но этого недостаточно», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» располагается на 7-й строчке в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 43 баллами.