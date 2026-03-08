«Ланс» обыграл «Метц» (3:0) в матче 25-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев отличились Сауд Абдулхамид на 44-й минуте, Флорьян Товен на 46-й минуте и Амаду Айдара на 52-й минуте.
Результат матча
ЛансЛанс3:0МетцФранция. Лига 1
1:0 Сауд Абдул Хамид 44' 2:0 Флорьян Товен 46' 3:0 Амаду Айдара 52'
Ланс: Робин Риссер, Нидал Челик (Амаду Айдара 46'), Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре (Андрия Булатович 73'), Адриен Томассон, Флорьян Товен (Флорьян Сотока 63'), Абдалла Сима (Антони Бермон 83'), Одсонн Эдуард (Райан Фофана 63'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид
Метц: Джонатан Фишер, Максим Колен, Бубакар Траоре (Жесси Деменге 46'), Альфа Амаду Туре, Фоде Балло-Туре (Ури Мишель Мбула 73'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Георгий Квилитая (Готье Эн 54'), Ибу Сане, Буна Сарр (Георгий Цитаишвили 72'), Believe Munongo (Nathan Mbala 54')
Жёлтые карточки: Жан-Филипп Гбамин 14' (Метц), Альфа Амаду Туре 49' (Метц), Ури Мишель Мбула 90' (Метц)
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 56-ю очками в активе. «Метц» — на последней 18-й строчке с 13-ю баллами.