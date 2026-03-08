Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о разгромном поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).

Данил Круговой — защитник ЦСКА
«Не буду отрицать или оспаривать всё, что вы пишете в комментариях.  Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч.  Пропустить четыре на своём поле — провал, нет слов.

Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать.  Спасибо за веру и поддержку!  » — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.  В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 14-го марта.