Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о разгромном поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).

Данил Круговой — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Не буду отрицать или оспаривать всё, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своём поле — провал, нет слов.

Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку! » — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 14-го марта.