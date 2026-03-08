Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре «Динамо» после возобновления чемпионата.

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Замечательно, только рад.  То, что не получилось, я говорил миллион раз.  Это все останется в "Динамо", между нами.  Не собираюсь выносить сор из избы на всеобщее обозрение.

Сейчас все хорошо, все замечательно.  Дай Бог, чтобы и дальше все так было у "Динамо".  Решение было принято во благо клуба», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона, но в ноябре покинул команду.  В настоящий момент москвичи идут на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.