Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре «Динамо» после возобновления чемпионата.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Замечательно, только рад. То, что не получилось, я говорил миллион раз. Это все останется в "Динамо", между нами. Не собираюсь выносить сор из избы на всеобщее обозрение.

Сейчас все хорошо, все замечательно. Дай Бог, чтобы и дальше все так было у "Динамо". Решение было принято во благо клуба», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона, но в ноябре покинул команду. В настоящий момент москвичи идут на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.