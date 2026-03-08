В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» в родных стенах победил «Бетис» со счетом 2:0.
Первый мяч в этой игре забил Кико Фемения на 28-й минуте, а окончательный результат на табло установил Мартин Сатриано на 45+1-й минуте.
Результат матча
ХетафеХетафе2:0БетисСевилья
1:0 Кико Фемения 28' 2:0 Мартин Сатриано 45+1'
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Абдель Абкар (Марио Мартин 46'), Домингуш Дуарте (Sebastian Boselli 68'), Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Кико Фемения (Аллан Ньом 77'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Диего Рико 85')
Бетис: Альваро Вальес, Хуниор Фирпо (Диего Льоренте 68'), Марк Бартра, Нельсон Деосса (Родриго Рикельме 61'), Серхи Альтмира, Альваро Фидальго (Антони 61'), Диего Гомес, Абде Эззальзули (Пабло Форнальс 61'), Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 75'), Эсекьель Авила, Анхель Ортис
Жёлтые карточки: Абдель Абкар 34', Кико Фемения 36', Домингуш Дуарте 58' — Абде Эззальзули 44'
«Хетафе» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 43 баллами остался пятым.