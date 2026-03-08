В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» в родных стенах победил «Бетис» со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре забил Кико Фемения на 28-й минуте, а окончательный результат на табло установил Мартин Сатриано на 45+1-й минуте.

Результат матча Хетафе Хетафе 2:0 Бетис Севилья 1:0 Кико Фемения 28' 2:0 Мартин Сатриано 45+1' Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Абдель Абкар ( Марио Мартин 46' ), Домингуш Дуарте ( Sebastian Boselli 68' ), Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Кико Фемения ( Аллан Ньом 77' ), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Мартин Сатриано, Luis Vasquez ( Диего Рико 85' ) Бетис: Альваро Вальес, Хуниор Фирпо ( Диего Льоренте 68' ), Марк Бартра, Нельсон Деосса ( Родриго Рикельме 61' ), Серхи Альтмира, Альваро Фидальго ( Антони 61' ), Диего Гомес, Абде Эззальзули ( Пабло Форнальс 61' ), Кучо Эрнандес ( Седрик Бакамбу 75' ), Эсекьель Авила, Анхель Ортис Жёлтые карточки: Абдель Абкар 34', Кико Фемения 36', Домингуш Дуарте 58' — Абде Эззальзули 44'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 8 29 Владение мячом 71 3 Угловые удары 8 3 Офсайды 4 17 Фолы 7

«Хетафе» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 43 баллами остался пятым.