8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Бетис». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хетафе — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.83.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» привычно обитают в середняках. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» на 8 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Городские» переиграли мадридский «Реал» (1:0).
До того команда уступила «Севилье» (0:1). Зато поединок с «Вильярреалом» завершился натужным успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Хетафе» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Городские» нынче выглядят достаточно выгодно. Одна только победа над «Реалом» чего стоит!
Причем «Хетафе» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Бетис»
Турнирное положение: «Огурцы» привычно бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Бетис» на 8 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Огурцы» не сумели одолеть «Севилью» (2:2).
До того команда не смогла переиграть «Райо Вальекано» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мальорке» (2:1).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Огурцы» находятся не в лучших кондициях. Команда дважды кряду потеряла важнейшие очки.
При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато не проигрывают севильцы уже 4 матча подряд.
Вот только в кадровом плане у «Бетиса» ситуация далека от оптимальной. Все никак не вернется в строй мозг атак команды Иско.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.83. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.70 и 1.41.
Прогноз: «Бетикос» намерены подтянуться к квартету лидеров, к тому же исторически успешно противостоят «Хетафе».
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам встречи соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья за 2.80
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Бетикос» не уступили в 4 своих последних поединках
- «Бетис» переиграл «Хетафе» в 3 последних очных встречах
- Из-за дисквалификации пропустит поединок форвард «Хетафе» Адриан Лизо
- «Огурцы» в двух своих последних поединках наколотили 6 мячей