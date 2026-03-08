В матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде уступила «Дженоа» с результатом 1:2.
Открыли счет в игре генуэзцы усилиями Жуниора Мессиаса на 52-й минуте. Римляне смогли сравнять спустя три минуты благодаря голу Евана Н'Дики.
Хозяева вырвали победу на 80-й минуте, когда отличился Витинья.
Результат матча
ДженоаГенуя2:1РомаРим
1:0 Жуниор Мессьяс 52' пен. 1:1 Эван Н'Дика 55' 2:1 Витор Оливейра 80'
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Стефано Сабелли, Патрицио Мазини, Мортен Френнруп, Жуниор Мессьяс (Руслан Малиновский 64'), Микаэль Эллертссон (Аарон Мартин 79'), Джефф Эхатор (Лоренцо Коломбо 64'), Калеб Экубан (Витор Оливейра 75')
Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Даниэле Гиларди 70'), Зеки Челик (Ян Зёлковский 84'), Константинос Цимикас, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини (Робиньо Ваз 84'), Лоренцо Пеллегрини (Нейл Эль-Айнауи 56'), Ману Коне, Никколо Писилли, Дониелл Мален, Лоренсо Вентурино (Бриан Кристанте 46')
Жёлтые карточки: Патрицио Мазини 16' — Эван Н'Дика 12', Дониелл Мален 40', Бриан Кристанте 89'
«Рома» с 51 очков занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (30) — 13-й.