«Рома» с 51 очков занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (30) — 13-й.

Хозяева вырвали победу на 80-й минуте, когда отличился Витинья .

Открыли счет в игре генуэзцы усилиями Жуниора Мессиаса на 52-й минуте. Римляне смогли сравнять спустя три минуты благодаря голу Евана Н'Дики .

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде уступила «Дженоа» с результатом 1:2.

