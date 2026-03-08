8 марта в 20-м туре РПЛ состоится матч «Оренбурга» и «Зенита». Старт поединка в 12:00 мск.

«Оренбургу» удалось в прошлом туре одержать одну из немногих побед в этом сезоне, обыграв «Акрон» 2:0. Однако сегодня развить успех может у хозяев может не получиться. «Зенит» стремится к лидерству и в этом туре имеет реальные шансы на то, чтобы опередить «Краснодар».

У «Зенита» 42 очка. Это всего на одно очко меньше, чем у лидера. Перед матчем гости имеют 4 победы подряд в РПЛ. Таким образом, можно высоко оценивать шансы команды на продолжение серии. Подтвердит ли команда Сергея Семака статус фаворита?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.

Коэффициенты букмекеров: 6.60 на победу «Оренбурга», 4.50 на ничью, 1.48 на победу «Зенита».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Зенита» со счетом 2:0.

Трансляция матча

