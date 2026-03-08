В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своём поле уступил «Саутгемптону», выступающему сейчас в Чемпионшипе, со счётом 0:1.

Росс Стюарт
Росс Стюарт globallookpress.com

Единственный мяч был забит на 90‑й минуте после точного удара шотландского нападающего Росса Стюарта с пенальти.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм0:0СаутгемптонСаутгемптонСаутгемптон
Фулхэм:  Бенжамен Леком,  Тимоти Кастань,  Йоаким Андерсен,  Хорхе Куэнка,  Райан Сесеньон,  Харрисон Рид,  Томас Кейрни (Алекс Айуоби 65'),  Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг 89'),  Самуэль Чуквезе,  Оскар Бобб,  Родриго Мунис
Саутгемптон:  Перец Даниэл,  Нейтан Вуд,  Тейлор Харвуд-Беллис,  Джеймс Бри,  Лео Шенца (Курю Мацуки 82'),  Финн Азаз,  Том Феллоус (Самуэль Эдози 82'),  Каспар Яндер (Росс Стюарт 71'),  Флинн Даунс,  Райан Мэннинг,  Кайл Ларин (Cameron Bragg 71')
Жёлтые карточки:  Хорхе Куэнка 62'  —  Флинн Даунс 73'

Соперник «святых» в четвертьфинале станет известен позднее — по итогам жеребьёвки.