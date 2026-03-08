В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своём поле уступил «Саутгемптону», выступающему сейчас в Чемпионшипе, со счётом 0:1.
Единственный мяч был забит на 90‑й минуте после точного удара шотландского нападающего Росса Стюарта с пенальти.
Результат матча
ФулхэмЛондон0:0СаутгемптонСаутгемптон
Фулхэм: Бенжамен Леком, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Райан Сесеньон, Харрисон Рид, Томас Кейрни (Алекс Айуоби 65'), Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг 89'), Самуэль Чуквезе, Оскар Бобб, Родриго Мунис
Саутгемптон: Перец Даниэл, Нейтан Вуд, Тейлор Харвуд-Беллис, Джеймс Бри, Лео Шенца (Курю Мацуки 82'), Финн Азаз, Том Феллоус (Самуэль Эдози 82'), Каспар Яндер (Росс Стюарт 71'), Флинн Даунс, Райан Мэннинг, Кайл Ларин (Cameron Bragg 71')
Жёлтые карточки: Хорхе Куэнка 62' — Флинн Даунс 73'
Соперник «святых» в четвертьфинале станет известен позднее — по итогам жеребьёвки.