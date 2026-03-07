8 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Саутгемптон». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» проводят посредственный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Фулхэм» на 8 зачетных баллов отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Вест Хэму» (0:1).
До того команда одолела кризисный «Тоттенхэм» (2:1). Да и поединок с «Сандерлендом» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Дачники» никак не поднатореют в плане стабильности результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Саутгемптону». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» борются за попадание в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
Причем «Саутгемптон» на 4 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Святые» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (3:1).
До того команда разнесла в щепки оборону КПР (5:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Чарльтоном» (1:1).
При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Святые» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «дачников» команда не обыгрывает уже почти 5 лет.
Имеют свои амбиции «святые» и на Кубок Англии. Команда явно не боится оппонента, да и забивать в ее составе есть кому.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.
Прогноз: «Святые» на данном этапе выглядят весьма симпатично, и явно не намерены отсиживаться в тылах.
Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.54
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Саутгемптон» в 2 своих последних поединках наколотил 8 мячей в ворота соперников
- «Фулхэм» в родных стенах в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Святые» победили в 3 своих последних выездных матчах
- «Дачники» уступили в своем последнем домашнем поединке, прервав таким образом трехматчевую победную серию
- «Саутгемптон» не проигрывает уже без малого 2 месяца