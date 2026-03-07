прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.22

8 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Саутгемптон». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» проводят посредственный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на 8 зачетных баллов отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Вест Хэму» (0:1).

До того команда одолела кризисный «Тоттенхэм» (2:1). Да и поединок с «Сандерлендом» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Дачники» никак не поднатореют в плане стабильности результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Саутгемптону». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» борются за попадание в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Саутгемптон» на 4 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Святые» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (3:1).

До того команда разнесла в щепки оборону КПР (5:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Чарльтоном» (1:1).

При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Святые» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «дачников» команда не обыгрывает уже почти 5 лет.

Имеют свои амбиции «святые» и на Кубок Англии. Команда явно не боится оппонента, да и забивать в ее составе есть кому.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Святые» на данном этапе выглядят весьма симпатично, и явно не намерены отсиживаться в тылах.

2.22 «Саутгемптон» не проиграет

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Фулхэм» — «Саутгемптон» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

2.54 Ничья в 1 тайме

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Фулхэм» — «Саутгемптон» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.54

