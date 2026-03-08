В московском дерби 20-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо» на «ВЭБ Арене». Команды встретятся 8 марта в 19:30 по мск.

После двух поражений подряд ЦСКА имеет 36 очков. Клуб занимает 4-е место, но может опуститься ниже, если проиграет снова. «Армейцы» уступили «Краснодару» 2:3 и «Ахмату» 0:1.

«Динамо» в прошлом туре разгромило «Крылья Советов» 4:0 и поднялось на 8-е место. Клуб может улучшить свои позиции. Победа в матче значительно увеличит его шансы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.32.

Коэффициенты букмекеров: 2.33 на победу ЦСКА, 3.70 на ничью, 3.05 на победу «Динамо».

Прогноз ИИ: матч завершится победой ЦСКА со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

