Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«В первом тайме после пропущенного мяча и удаления у нас было несколько возможностей сравнять счет. Здесь именно был наш момент. Я понимал, что чем больше минут проходит, тем сложнее нам будет играть. Но вместо того, чтобы сравнять, мы пропустили в концовке первого тайма гол, который не должны были пропускать. И здесь мы потеряли возможность вернуться в матч.

Момент с удалением? Было удаление. Вот и все. Нет смысла комментировать. Чего‑то нам не хватало в решающих моментах. Когда нам бьют из штрафной площади четыре раза подряд, для меня это недопустимо.

Мы не должны никого бояться. Проблема в том, чтобы поддерживать уровень и темп на протяжении всего матча. Вот это нам сейчас не удается», — сказал Челестини «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 14-го марта.