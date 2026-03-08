Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«В первом тайме после пропущенного мяча и удаления у нас было несколько возможностей сравнять счет.  Здесь именно был наш момент.  Я понимал, что чем больше минут проходит, тем сложнее нам будет играть.  Но вместо того, чтобы сравнять, мы пропустили в концовке первого тайма гол, который не должны были пропускать.  И здесь мы потеряли возможность вернуться в матч.

Момент с удалением?  Было удаление.  Вот и все.  Нет смысла комментировать.  Чего‑то нам не хватало в решающих моментах.  Когда нам бьют из штрафной площади четыре раза подряд, для меня это недопустимо.

Мы не должны никого бояться.  Проблема в том, чтобы поддерживать уровень и темп на протяжении всего матча.  Вот это нам сейчас не удается», — сказал Челестини «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.  В следующем поединке армейцы сыграют против «Балтики» 14-го марта.