Эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). По мнению специалиста, хозяева заслуженно завоевали три очка.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Я не случайно говорил, что тренер "Оренбурга" должен быть доволен после первого тайма. Потому что с такой игрой у них, в общем-то, была возможность ещё забивать голы. И так во втором тайме и получилось.

Победа "Оренбурга" заслуженная. С точки зрения результата сенсационная. "Оренбург" точно, я думаю, даже в переходных играх не будет играть. Об этом я уже говорил. А "Зенит" себе очень осложнил жизнь, потому что если "Краснодар" сейчас выиграет, то тогда будет уже отрыв четыре очка. А это очень большая фора в оставшихся десяти играх», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

У гостей отличился Александр Соболев. В составе «Оренбурга» голы забили Педро (в свои ворота) и Евгений Болотов.