Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о матче против «Краснодара» (2:1).

Франк Артига globallookpress.com

«Самое главное — победа, и я очень рад, что мы ее одержали. Но еще важнее то, как мы ее удержали. Ребята большие молодцы. В первом тайме игроки действовали отлично, за исключением концовки. Во второй половине ребята держали все под контролем.

Посыл к команде был такой, что мы должны уметь действовать во всех компонентах: при владении мячом на чужой половине поля, при прессинге и защите. Иногда нужно было терпеть, и команда доказала, что умеет это делать», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» располагается на 7-й строчке в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 43 баллами.